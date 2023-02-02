Брат накинулся на брата из-за пачки сигарет в Тарноге

Тарножанин применил приемы рукопашного боя на собственном брате из-за никотиновой зависимости. Родственник обратился в полицию. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел ночью 22 октября. 43-летний мужчина рассказал на суде, что проснулся среди ночи и захотел покурить. Сигареты он оставлял на столе, но к тому моменту пачки и сед простыл. Тарножанин заподозрил неладное: у сигарет вряд ли отросли ножки. Поэтому мужчина проверил своего брата: у него под подушкой и обнаружил злополучную пачку. Это его взбесило - он решил, что брат специально спрятал сигареты. Разразилась ссора.

В результате, обиженный ударил брата ногой и рукой в лицо. Пострадавший испытал физическую боль и обратился в полицию. Действия тарножанина квалифицированы по ст.6.1.1 КоАП РФ как нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Мужчина с предъявленным ему обвинением согласился. Тарногский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.