В Вологде опознали попавшую в ДТП около "Зеленого города" женщину

В Вологде опознали личность женщины, погибшей в прошлую пятницу на дороге. Ее знакомые откликнулись на сообщение в интернете и просьбу полиции. Сразу несколько вологжан ее опознали. Напомним, ДТП произошло 27 января, около 17:20 в микрорайоне «Зеленый город» у дома №1. По предварительной версии, 72-лений мужчина, управляя автомобилем Лексус сбил женщину, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась на месте. При себе она имела лишь карту «Забота». Ориентировка была размещена в интернете. Личность погибшей была установлена - это жительница областного центра 1940 г.р.