В Череповце приглашают всех заинтересованных на встречу с проектировщиками набережной Шексны

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Череповчане могут поучаствовать в обсуждении концепции благоустройства набережной Шексны. Для этого неравнодушным нужно прийти на встречу со специалистами в воскресенье, 5 февраля, в 14 часов в начале улицы Горького, рядом с Александровской набережной.

Тема встречи с проектировщиками - благоустройство участка от Горького до Октябрьского моста. Об этом пишет мэр Вадим Германов. Напомним, уже благоустроены Курсантская набережная и часть набережной Шексны и нужно двигаться дальше.

«Планируем сохранить атмосферу и ценности набережной, сделать ее комфортной, безопасной и привлекательной для всех», — заверил Вадим Германов.

Что обсуждение важно, руководитель проектной группы «ШАГИ» Михаил Приёмышев сказал: «Чтобы собрать все сценарии воедино, нам необходима живая встреча с жителями. Многие любят это место».

После встречи создадут рабочую группу проекта.