На Вологодчине отремонтируют 81 километров коммунальных сетей

81,5 километра наиболее изношенных сетей отремонтируют на Вологодчине. Это и сети водоснабжения, и теплоснабжения, и водоотведения. По железной дороге это от Вологды до станции Харовская.

Кроме того, специалисты проведут реконструкцию водопроводных очистных сооружений по технологии озоносорбции. Всего предстоит привести в соответствие с современными стандартами качества 47 объектов коммунальной инфраструктуры. Такий объемы запланированы на 2023-2024 годы, говорится в плане первого этапа областной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Программа утверждена на высшем уровне.

Напомним, Вологодчина была в антилидерах по обеспечению качественной питьевой водой, а также накопилось немало других коммунальных проблем. Как заверил губернатор Олег Кувшинников, проектно-сметная документация уже получили положительное заключение госэкспертизы.

81,5 километра наиболее изношенных сетей отремонтируют на Вологодчине. Это и сети водоснабжения, и теплоснабжения, и водоотведения. По железной дороге это от Вологды до станции Харовская.

Кроме того, специалисты проведут реконструкцию водопроводных очистных сооружений по технологии озоносорбции. Всего предстоит привести в соответствие с современными стандартами качества 47 объектов коммунальной инфраструктуры. Такий объемы запланированы на 2023-2024 годы, говорится в плане первого этапа областной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Программа утверждена на высшем уровне.

Напомним, Вологодчина была в антилидерах по обеспечению качественной питьевой водой, а также накопилось немало других коммунальных проблем. Как заверил губернатор Олег Кувшинников, проектно-сметная документация уже получили положительное заключение госэкспертизы.