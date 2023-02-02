Портал Город Че рассказал как спасти Череповец от демографической ямы

В Череповце обеспокоены демографией. Проблему снижения численности населения подняла глава города Маргарита Гусева. На первой стратегической сессии по вопросам демографии позвучали тревожные цифры: по прогнозам к 2035 году население Череповца снизится до 275 тысяч человек.

Стоит задача остановить стремительную убыль населения. На запрос корреспондента портала ГородЧе, одна из крупнейших нейросетей дала несколько советов по решению проблемы: привлечение инвестиций, улучшение жилищных условий, развитие социальных услуг и продвижение Череповца как города, привлекательного для жизни, работы и туризма.