В Вологодской области женщина спустила агрессивную собаку на полицейского

В Вожеге собака искусала полицейского. Питомца спустила с цепи хозяйка. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Полицейские 22 августа 2022 года получили сообщение о скандале у дома на улице Вокзальная. Приехав по адресу полицейские увидели, что дерутся две нетрезвые женщины. Стражи правопорядка решили их задержать - полицейские усмотрели нарушение закона.

Но в этот момент вмещалась третья женщина. Не желая, чтобы ее подруг забирали в полицию, она спустила на полицейских собаку. Та послушалась команды и покусала одного из сотрудников. Действия женщины квалифицированы как применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Женщина предстала перед судом.

Вожегодский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно, с испытательным сроком на тот же период.