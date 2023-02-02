Череповчанка укусила пристава, пытаясь пройти в здание суда

Череповчанка укусила судебного пристава. По этому факту возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти, который выполнял свои должностные обязанности. Череповчанка пришла в здание районного суда и хотела попасть в канцелярию, минуя пост охраны. Но судебные приставы были на чеку: посетительницу не пропустили. Ее попросили предъявить документы и пройти проверку металлоискателем, а также позволить осмотреть личные вещи. Женщину такой поворот событий не устроил, так как она была без документов. Но и покидать здание суда она тоже не намеревалась. В итоге она, прорываясь в храм правосудия, укусила за руку пристава. Тогда охрана вызвала полицию.

По данному факту ведется следствие.

Добавим, что все посетители любого здания суда, расположенного на территории нашей страны, должны при входе представить документы, удостоверяющие личность. Также нужно озвучить свою цель визита или показать извещение при его наличии. Перед входом нужно предъявить для проверки ручную кладь и пройти осмотр металлоискателем.