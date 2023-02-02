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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 6:59

В Устюжне горел двухэтажный деревянный дом

Иван Чухнин
Огромный дом остался без крыши.

Огромный дом остался без крыши.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

1 февраля горел старинный дом в Устюжне. Информация о ЧП поступила пожарным в 14:15. На улице Карла Маркса, д. 45 возник пожар в 2-х этажном, 3-х квартирном, деревянном жилом доме. Общая S пожара – 70 кв. м.

Огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие, внутренняя отделка квартиры, мебель. Два человека самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба МЧС. В тушении пожара участвовало 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Предварительная причина ЧП устанавливается.