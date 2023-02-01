Умер вологодский художник-реставратор Сергей Веселов

Фото: cultinfo.ru

Ушел из жизни известный вологодский художник-реставратор, любимый многими Сергей Веселов. Последнее время он находился под наблюдением врачей, но сердечный приступ прервал его жизненный путь.

Прощание с мастером состоится 2 февраля после службы в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене по адресу г. Вологда, ул. Первомайская, 12.

Сергей родился 17 октября 1952 года в Бабаеве. Карьеру начал с работы художником-реставратором в Вологодской научно-реставрационной мастерской. Готовил деревянную скульптуру к экспозиции. Много дней художник провел на лесах под сводами вологодской Софии, участвуя в укреплении и раскрытии фресок ярославских мастеров XVII столетия. Также участвовал в предреставрационном исследовании фресок Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Веселов С.Б. Художник, грунтующий холст. 1979. Холст, масло Фото: cultinfo.ru

Мастер посвятил жизнь восстановлению икон Вологодских церквей. К тому же, из реставрационных поездок Сергей привозил этюды. Работы молодого автора оценил заслуженный художник РСФСР Александр Пантелеев: «Богатый арсенал изобразительных средств, требовательность к себе делают его пластику отточенной, «чистой». Правда не всегда угадывается «механизм» творчества, но залогом понимания зрителем его живописных работ служит искренность автора, его стремление отображать жизнь ярко и правдиво». Почти 10 лет художники работали бок о бок в одной мастерской.

В 1998 году Сергей Веселов стал лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе и искусству за большой вклад в деле сохранения, исследования, реставрации памятников художественной культуры Вологодской области.