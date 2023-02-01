450 вологжан болеют ковидом

Фото: стопкоронавирус.рф

В Вологодской области, по данным на 1 февраля, за минувшие сутки зафиксировано +35 новых зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе отмечено 217 352 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.

Всего в области от коронавируса смогли оправиться 213 010 вологжан. За сутки еще 36 человек вышли с больничного. На данный момент опасной инфекцией болеют 450 вологжан.

За последние сутки с ковидом госпитализировали 11 пациентов. Смертей на сегодня нет. С начала пандемии на Вологодчине от COVID-19 скончались 3 892 человека.