В Череповце станет на 4 светофора больше

В Череповце в 2023 году установят четыре новых светофора. Об этом сообщил заммэра Вадим Ядов на заседании Гордумы. В прошлом году ради безопасности движения установили пять светофоров. В

В этом году светофоры появятся в следующих местах: на перекрестке Строителей и Доменщиков, на Северном шоссе, 45б, где выезд с улицы Чайковского, там опасный перекресток; на перекрестке Архангельской и Беляева и на Кирилловском шоссе, 90 у „Светлицы“.

В наступившем году планируют установить 1290 дорожных знаков, при этом 60% из них заменят старые.