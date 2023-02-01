Астраханцы возмутились заявлению вологжан о первенстве в производстве черной икры

Астраханские журналисты подвергли сомнению слова губернатора Олега Кувшинникова о первенстве Вологодской области в производстве чёрной икры. Глава Вологодчины рассказал Владимиру Путину о небывалых успехах вологодский осетроводов на прудах Череповецкой ГРЭС.

По информации астраханцев, в 2022 году 3 рыбоводческих хозяйства Вологодчины произвели чуть более 18 тонн чёрной икры. А по данным Астраханьстата, за неполный 2022 год предприятия Астраханской области произвели 19 тонн 566 килограммов икры - и то, пока посчитали не все. В 2021 году и вовсе набрали 23 тонны 80 килограмм черной икры.

Журналисты пояснили, что 10 лет назад на Каспии был введен мораторий на вылов осетровых. Поэтому для икры их выращивают в специальных хозяйствах. Однако Астраханская область по-прежнему сохраняет своё лидерство.