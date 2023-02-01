Вологда потратит более 7,5 миллионов рублей на однолетние цветочки

Администрация Вологды ищет компанию - цветовода. Уже объявлен конкурс и известны условия новой госзакупки.

Стартовал конкурс на выполнение работ по цветочному оформлению и его содержанию на территории города. Начальная цена - 7 684 898 рублей. Заявки принимаются до 3 февраля, итоги станут известны уже 7 февраля.

Подрядчик за такие деньги до 24 июля должен подготовить почву и посадить цветник. Рассадой - однолетников требуется высадить 152 600 цветов на общей площади 4360 квадратных метров.

А затем, с 10 мая по 31 октября необходимо ухаживать за посаженными цветами, полоть и поливать их. Исполнение контракта рассчитано до 31 октября 2023 года.