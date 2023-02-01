В Вологде вспыхнул детсад на Гоголя

В минувший вторник, 31 января, в девять часов вечера вспыхнул пожар в пищеблоке детского сада по адресу Гоголя, 67А. Детей в учреждении к тому моменту уже не было. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Общая площадь пожара составила 1 кв.м. Огнем повреждён холодильник, потолок и верхняя часть стен закопчены продуктами горения. Для ликвидации возгорания на место прибыли 20 человек личного состава на 5 единицах техники. Предварительной причиной назвали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.