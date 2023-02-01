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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:33

В Вологде вспыхнул детсад на Гоголя

К счастью, детей там уже не было
Евдокия САХАРОВА

В минувший вторник, 31 января, в девять часов вечера вспыхнул пожар в пищеблоке детского сада по адресу Гоголя, 67А. Детей в учреждении к тому моменту уже не было. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Общая площадь пожара составила 1 кв.м. Огнем повреждён холодильник, потолок и верхняя часть стен закопчены продуктами горения. Для ликвидации возгорания на место прибыли 20 человек личного состава на 5 единицах техники. Предварительной причиной назвали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.