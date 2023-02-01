В Соколе скандал: неизвестный застрелил собаку Лору во дворе дома

Фото ВКонтакте Люля Малюля

В городе Соколе Вологодской области неизвестный в шесть утра застрелил из ружья собаку во дворе дома. Инцидент произошел в минувший понедельник, 30 декабря. Погибшую звали Лорой.

Хозяева собаки пытаются выследить убийцу. Собаку пытались спасти ветеринары, она умерла не сразу. Лоре провели экстренную операцию, но спасти ее не удалось. Она ушла на радугу.

Фото ВКонтакте Люля Малюля

Произошедшее всколыхнуло Сокол. Собак запрещено выпускать на самовыгул - без хозяина животные неконтролируемы и часто сбиваются в стаи. С другой стороны стрельба из ружья на территории населенного пункта тоже под запретом.

«Меня интересуют вопросы: осуществляется ли контроль за людьми, имеющими огнестрельное оружие; и второе: полиция есть в городе Сокол? МО МВД России „Сокольский“ Как вы там? Прошу предоставить видео с регистраторов автомобилей по набережной Свободы, д. 32. Нужны очевидцы. Помните, в следующий раз это может быть Ваша собака, кошка и даже ребёнок. Заявление обязательно будет написано», — заявила местная жительница.