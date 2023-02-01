В Череповце мужчина забрал из банкомата чужие деньги и стал вором

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце разыскивают неизвестного, который 25 ноября 2022 года в торговом центре на Архангельской забрал из банкомата чужие деньги - 21 тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Мужчине на вид 30—35 лет, рост около 175 сантиметров, лицо вытянутое, глаза светлые, нос прямой. Был одет в светлую куртку с капюшоном, светлую шапку, голубые джинсы, коричневые ботинки. При себе была черная сумка на ремне.

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, позвоните по телефонам (8202) 67−14−02, 67−14−45, +7 909 599-60-07 или 02.