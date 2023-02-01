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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:12

На Вологодчине установлен рекорд по надоям молока

По продуктивности Вологодчина - на 15 месте в стране
Иван Чухнин
Фото: Александр Кузьмин, ВКонтакте.

Фото: Александр Кузьмин, ВКонтакте.

В вологодской области выросли надои молока. «Устюгмолоко» в Великоустюгском районе возглавил тройку региональных лидеров. Молочный округ - и Тотемский. Два района - лидера за год получили 45 009 тонн. Вологодчина установила новый рекорд за последние 29 лет. Как сообщил на своей странице первый заместитель Губернатора области Дмитрий Горбачев, выросла средняя продуктивность на одну буренку — 8345 кг. Это третье место среди коллег на Северо-Западе и 15 место в стране.