В Вологде вечером горел пищеблок детского сада

В Вологде на кухне детского садика возник пожар. Спасателям сообщили о возгорании вечером 31 января в 21:03. Пожар случился на ул. Гоголя, 67А.

Сообщается, что возгорание началось в помещении пищеблока детского сада №55. Огонь от загоревшегося холодильника распространился на площади в один квадратный метр.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Вологодской области, «Поврежден холодильник. Потолок и верхняя часть стен закопчены продуктами горения. Участие в ликвидации приняли 20 человек личного состава».

Предварительно установлена причина ЧП: возгорание началось из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования.

На работе детского сада инцидент не сказался, он принимает детей сегодня в штатном режиме, заверили в управлении образования.

В Череповце начали борьбу с несунами из пищеблоков детских садов.