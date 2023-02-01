Старый ЗАГС в Череповце переоборудуют для людей с ограниченными возможностями

В Череповце старое здание ЗАГС переоборудуют в дом для людей с ограниченными возможностями. Речь идет особняке на углу улиц Ленина и Луначарского. Там расположится интеграционный центр. Инициатором его создания выступил коллектив «Ступени». Работы уже начались.

Площадь здания - более 600 кв.м. Оно будет полностью приспособлено для маломобильных череповчан. "Мы сохраним исторический вид строения, но внутри оно изменится до неузнаваемости. Стиль «лофт» подчеркнет пространство, а прозрачные перегородки добавят света и объема", - описал преображение помещений мэр Череповца Вадим Германов.

Кроме основной площадки в здании разместятся клубы по интересам. Так что старый дом получит новую жизнь, а у череповчан – отличная площадка для мероприятий.