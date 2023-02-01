На Вологодчине ищут подростка в черном и в белых кроссовках

Подросток пропал 30 января.

ПСО «Устюг Спас» сообщил, что начат поиск 15-летнего подростка. Он пропал из поселка Советский Тотемского муниципального округа 30 января. 31 числа его видели в Тотьме. Молодой человек мог отправиться в Вологду.

На вид ему 15 лет, рост около 170 см. Одет в черную куртку, черную шапку, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Если вы знаете о местонахождении Андрея Кузьминского, или видели его, начиная с 30 января, то вас просят сообщить об этом по телефонам экстренных служб и полиции: 102,112, 02, или координатору поиска Марии +7-921-140-20-24, а также позвонить в дежурную, часть полиции Великого Устюга +7(81738) 2-28-33.