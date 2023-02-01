В Великом Устюге отчим убил пасынка и спрятал труп в гараже

В Великом Устюге произошло убийство: отчим убил 18-летнего пасынка. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В полицию пришла мать юноши: парень пропал. И раньше сын бродяжничал и вел асоциальный образ жизни, но тут прекратил выходить на связь. Выяснилось, что в семе есть 37-летний отчим, он и признался в убийстве. Убийство произошло днем 26 января, он был дома с пасынком вдвоем. Труп он в багажнике авто отвез в гараж.

В квартире были найдены затертые следы крови, а тело - в машине отчима.

Подозреваемый был задержан.