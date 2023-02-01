В Череповце на школах появятся памятные доски в честь погибших в зоне СВО

В Череповце мемориальные доски появятся на зданиях школ № 5 и 28. Так увековечат память погибших Ивана Мальцева и Евгения Татариновича, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Решение было принято депутатами Череповецкой городской Думы.

Иван Мальцев – выпускник школы № 5. Окончил университет МВД в Санкт-Петербурге. Он был лейтенантом МВД РФ, добровольцем ЧВК «Вагнер». Погиб 28 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики.

Евгений Татаринович учился в 28-й школе, окончил строительный колледж. Службу прошел на Балтийском флоте. С августа 2022 года служил в зоне СВО. Был сержантом, старшим разведчиком-дальномерщиком. Погиб 15 декабря 2022 года на территории Луганской народной республики.

Открытие памятных досок состоится 14 февраля – в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов.