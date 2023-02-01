В Череповце утвердили льготы для детей погибших участников СВО

В Череповце городские депутаты утвердили новые льготы детям погибших участников спецоперации. Напомним, в настоящий момент посещают дети из семей мобилизованных и контрактников бесплатно посещают детский сад, они имеют право на бесплатный проезд в пределах города.

31 января было решено, что юные череповчане, отцы которых погибли во время конфликта на Донбассе, будут посещать и детский сад, и кружки и секции бесплатно. Кроме того, им будет доступен бесплатный проезд в общественном транспорте и горячее питание в школах. Меры поддержки были утверждены единогласно во время очередного заседания народных избранников. В настоящий момент в Череповце трое таких детей.

Готовятся документы и для утверждения других льгот. Речь идет, в частности, о жителях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также других территорий Украины, которые переехали в Череповец. Детям из таких семей также хотят предоставить бесплатное горячее питание в школах, а родителям - компенсировать плату за детский сад.