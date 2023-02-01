В ДТП под Шексной погиб мужчина и ребенок

ДТП унесло жизни людей.

Смертельное ДТП произошло в Шекснинском районе: отечественная легковушка столкнулась с большегрузом. Погибли молодой человек и ребенок.

ЧП случилось около 22:35 31 января на 97 км автодороги Вологда — Новая Ладога. Столкнулись «Лада Веста» и большегруз МАН с полуприцепом.

По предварительным данным, в результате аварии погибли мужчина, управлявший легковушкой, и девочка - пассажир. Девушка и мужчина, ехавшие в Ладе, получили травмы они были госпитализированы, — сообщили а Управлении МВД России по Вологодской области. Позже появилась информация, что госпитализированный от полученных травм скончался.