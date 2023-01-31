Пьяный вологжанин-рецидивист вошел в чужой дом и сжег его дотла

В Никольском районе вечером 21 октября сгорел дом. ЧП произошло в деревне Есипово. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области. Как установил суд, местный житель в подпитии заметил, что навесной замок на дверях чужого дома не заперт на ключ. Тогда он снял замок, зашел в жилище и подпалил его, начиная с сеновала.

Дом полностью сгорел. Хозяйка оценили ущерб в размере 150 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба".

Подсудимый признал свою вину полностью и заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Мужчина оказался рецидивистом, поэтому Никольский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее вологжанин был осужден за убийство на 12 лет.

С осужденного в пользу потерпевшей взыскали 150 тысяч рублей.