Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 января 2023 15:38

Пьяный вологжанин-рецидивист вошел в чужой дом и сжег его дотла

Мужчина пошел на преступление без видимой причины
Евдокия САХАРОВА

В Никольском районе вечером 21 октября сгорел дом. ЧП произошло в деревне Есипово. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области. Как установил суд, местный житель в подпитии заметил, что навесной замок на дверях чужого дома не заперт на ключ. Тогда он снял замок, зашел в жилище и подпалил его, начиная с сеновала.

Дом полностью сгорел. Хозяйка оценили ущерб в размере 150 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба".

Подсудимый признал свою вину полностью и заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Мужчина оказался рецидивистом, поэтому Никольский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее вологжанин был осужден за убийство на 12 лет.

С осужденного в пользу потерпевшей взыскали 150 тысяч рублей.