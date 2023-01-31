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НовостиПроисшествия31 января 2023 15:06

В Череповце водитель сбил 13-летнюю девочку на зебре и отвез ее домой

Мужчина покинул место ДТП и теперь ему придется за это ответить
Евдокия САХАРОВА

Фото: Областной УГИБДД

В Череповце во вторник, 31 января, в 7:30 произошло ДТП с участием подростка. У дома № 25 на улице Первомайской 33-летний водитель за рулем «Дэу Нексия» сбил 13-летнюю девочку. Авария произошла прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробности сообщило местное ГИБДД.

Школьница получила травмы. Автомобилист же, вместо того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи, отвез пострадавшую к ней домой. Получается, виновник аварии покинул место происшествия.

Позже сотрудники полиции нашли нарушителя. Пострадавшую осмотрели на дому медики. Ей назначено амбулаторное лечение. На водителя составили протоколы за наезд на пешехода и за оставление места ДТП.