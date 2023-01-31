В Череповце поймали поваров с похищенными у детей продуктами

О краже из детского сада сообщает официальный сайт Череповца. Двоих поваров детского сада задержали с ворованными продуктами.

Операция по захвату несунов произошла днем 30 января. "После смены два работника столовой пытались вынести из сада пакеты с продуктами. Их остановила администрация при поддержке сотрудников полиции", — говорится в информации.

На вынос были сложены фрукты, рис, курицу, масло, котлеты и тесто. В пищеблоке найден ещё один продуктовый набор. Стоимость изъятых продуктов составила около 3500 рублей. Продукты изъяты, их вернули на кухню. А вот вернутся ли на рабочие места повара - большой вопрос.

"Решаем с обращением в полицию. По поручению мэра в образовательных учреждениях проводятся проверки, не выносят ли сотрудники пищеблоков продукты", — цитирует сайт комментарий начальника управления образования Марии Барабановой .