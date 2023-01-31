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НовостиОбщество31 января 2023 13:17

В Вологде изменят график движения автобусов №12 и №19

Новшества введены с 1 февраля
Иван Чухнин

В Вологде изменят графики движения городских автобусов. Изменения коснутся двух протяженных маршрутов. Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, на маршрут №19 будет добавлен еще один автобус - там замечен рост пассажиропоток. Напомним, автобусы 19 маршрута следуют от остановки Реабилитационный центр до улицы Новаторов.

Маршрут №12, соединяющий шестой микрорайон города и улицу Новаторов, изменит график из-за пробок. Они на маршруте возникают из-за ремонта моста через реку Шограш. Интервалы движения пришлось увеличить, чтобы автобусы не выходили из графика.

Остальное все осталось прежним.