Не менее десятка пожарных автомобилей устроили переполох в Вологде

Фото: МЧС.

Переполох в Заречье Вологды вызвали утром 31 января пожарные машины. Не менее десятка автомобилей мчалось, как выяснилось, к торговому центру КИТ.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области, это была плановая пожарно-тактическая тренировка.

Якобы, на пятом этаже здания возникло возгорание с сильным задымлением, всех находящихся в здании нужно было срочно эвакуировать. Все развивалось по следующему сценарию:

«Звенья газодымозащитной службы осуществили разведку и отправились на поиск людей, которые могли остаться и нуждались в помощи. В одном из кабинетов они обнаружили троих условных пострадавших. Двое были эвакуированы из здания с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. Один - при помощи автомобильного коленчатого подъёмника, который применяется в тех случаях, когда эвакуация по лестничным маршам невозможна». В учениях были задействованы автолестница и подъемник.

По данным пресс-службы регионального МЧС, отработку навыков спасении людей и борьбы с огнем в условиях торгового центра прошли 48 сотрудников пожарной службы. учения прошли успешно. Все поставленные перед их участниками задачи были выполнены.