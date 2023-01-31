Вологжан приглашают сняться в фильме "Командир"

Вологжане могут сняться в фильме. Людей для массовки ищет кинокомпания «Мосфильм», съемки пройдут в вологодском аэропорту в феврале. Нужны мужчины на роли заложников, пилотов, журналистов, милиционеров, врачей и солдат внутренних дел, а также террористов - тут нужны люди осетинской наружности.

В художественном фильм «Командир» речь идет о реальном факте - захвате автобуса с детьми в аэропорту Владикавказа 1 декабря 1988 года. Тогда работники местного автопредприятия взяли в заложники учеников 4 класса, учительницу, водителя автобуса, экипаж самолёта и офицера КГБ, требуя выкуп в 3 миллиона долларов и выезд за границу.

В результате бандитам разрешили улететь, оставив детей. Но в Израиле они были арестованы и депортированы в СССР. При обмене советский суд был вынужден дать обещание не выносить им смертный приговор.

Известно, что глава группировки еще в 2005 году вышел на свободу.