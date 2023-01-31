Мэр Череповца Вадим Германов пояснил откуда на счете 700 миллионов рублей

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о 700 миллионах рублей, лежащих на счете города. Именно такая сумма не была потрачена из бюджета в минувшем году. "Второй раз подряд мы завершаем период не только без муниципального долга, но и с профицитом. Кроме того, план по собственным доходам бюджета перевыполнен почти на 600 миллионов рублей", — проинформировал горожан ВКонтакте Вадим Германов.

Сэкономленные деньги уже расписаны: они будут направлены на помощь мобилизованным череповчанам и их семьям, ремонт здания для совета ветеранов и спортивно-концертного зала «Алмаз», строительство веранд в детских садах, установку остановочных павильонов и развитие в городе системы видеонаблюдения.

Однако на все денег явно недостаточно. Мэр сообщил: «По самым скромным подсчетам, на решение важных городских вопросов нам нужно минимум два миллиарда».

Поэтому власти надеются на помощь из областного и федерального бюджета. В прошлом году Череповец получил из этих источников около девяти миллиардов рублей – средства, выделенные на завершение строительства Архангельского моста, туда не входят.