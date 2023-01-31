Все желающие могут задать мэру Вологды вопросы по итогам 2022 года

6 февраля Мэр Вологды в прямом эфире ответит на вопросы, поступившие в ходе Публичного отчета

Сергей Воропанов отчитывается перед всеми вологжанами. Видеоролики по различным сферам деятельности в рамках Публичного отчета Мэра Вологды за 2022 год выходят на его странице ВКонтакте.

Все желающие могут познакомиться с итогами работы в сфере экономики, градостроительства, молодежной политики, культуры, физкультуры, строительства и ремонта дорог. Всего видеоотчеты уже набрали более 805 тысяч просмотров. В ближайшее время появятся ролики с отчетами по образованию, городскому хозяйству и работе с населением.

Вологжане активно обсуждают итоги года - задают вопросы, высказывают свои предложения. Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент поступило более 300 вопросов. Их можно задать в комментариях под роликами, на сайте sergeyvoropanov.ru, позвонив в сфдд-центр по телефону 8-800-302-16-17 или заполнив бланк, вырезанный из газеты Вологда. РФ. Бланк можно принести в редакцию издания по адресу: ул. Козленская, д. 11.

Как прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов, на сегодня«Более 50 % вопросов приходят по теме городского хозяйства, 10 % — по теме градостроительства, 19 % — по теме физической культуры и спорта, 9 % — по теме экономики, в среднем по 7 % вопросов посвящены финансам, образованию, здравоохранению и так далее. На большую часть вопросов ответы уже даны. Но на наиболее популярные и актуальные я отвечу в ходе отдельного прямого эфира. Он пройдет в следующий понедельник, 6 февраля, в 19.30. Принял решение провести эфир в вечернее время, чтобы присоединиться к нему могло как можно больше вологжан».

Итоговый эфир в рамках Публичного отчета пройдет на странице Мэра Вологды Сергея Воропанова в социальной сети. Вологжане смогут задать свои вопросы и в комментариях в режиме онлайн.