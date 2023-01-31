В Вологде собака выследила вора по запаху

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде служебная собака с кинологом выследили вора. Мужчина украл детский конструктор из магазина на улице Герцена. Молодой человек схватил товар и убежал, на крики продавца не прореагировал. Тогда за дело взялись старший прапорщик полиции Владимир Копылов и его служебный пёс Есон. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Правоохранители уточнили приметы подозреваемого, и в какую сторону тот убежал. При обследовании гаражно-строительного кооператива Есон взял след и вывел к одному из торговых центров на улице Герцена. Там-то грабителя и задержали.

Им оказался 19-летний ранее судимый вологжанин. Молодой человек уже успел продать конструктор неизвестному прохожему за 400 рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.