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НовостиОбщество31 января 2023 7:14

Череповчанин заплатил 7 тысяч рублей за оскорбление бывшей тещи

Стоило ли оно того?
Евдокия САХАРОВА

В Череповце осудили 37-летнего местного жителя. Он позволил себе публично оскорбить бывшую тещу в соцсети. Череповчанина привлекли к административной ответственности. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В октябре 2022 года мужчина опубликовал на странице в соцсети неприличные оскорбительные выражения в адрес матери бывшей жены. При этом с записью ознакомились знакомые и родственники потерпевшей. Они и поставили ее в известность.

Суд назначил провинившемуся штраф в 7000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.