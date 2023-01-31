Трасса "Вологда — Новая Ладога" от Череповца до отворотки на Кадуй будет четырехполосной

Мэр Череповца заявил, что трасса А-114 от Череповца до отворотки на Кадуй станет четырехполосной. На дачу станет ездить безопаснее! Работы могут начаться уже в 2023 году.

«Дорога „Вологда — Новая Ладога“ — самая загруженная в Вологодской области. За сутки по ней проезжает до 45 тысяч автомобилей. В следующем году 75 из 119 километров от Вологды до Череповца будут в четырехполосном исполнении. К 2027 году двухполосных участков на дороге не останется вообще», — отметил градоначальник.

Проектно-сметная документация уже частично готова, работы займут несколько лет.