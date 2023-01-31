В Вологде разыскивают водителя, который который устроил ДТП и исчез

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде произошел возмутительный случай на дороге. 30 января рядом с домом №93 по улице Чернышевского в 07:40 столкнулись три автомобиля, виновник скрылся. Неизвестный водитель врезался в "Фольксваген Пассат" и умчался вдаль, в то время как иномарку отбросило на "Ладу Гранта". Удар был такой силы, что владельцу иномарки пришлось обратиться за помощью к медикам.

Инициатора ДТП сейчас ищут правоохранительные органы.

Еще одно ДТП произошло в минувший понедельник вечером. В центре областной столицы 40-летний водитель сбил 53-летнюю вологжанку на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу.