Череповчанин может сесть на 10 лет по делу о фейках об армии

В городе металлургов завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Подробности сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Вологодской области.

Отмечается, что ранее череповчанин был судим за совершение преступления против общественной безопасности. По мнению следствия, весной он опубликовал в соцсети записи, содержащие заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Мужчину задержали и заключили под стражу. Теперь уголовное дело рассмотрят в суде.

По данной статье мужчине грозит штраф от 3 до 5 млн руб или от 5 до 10 лет колонии. При этом за убийство в России дают от 6 до 15 лет.