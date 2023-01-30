Губернатор Кувшинников поговорил с В.В. Путиным о Вологодчине

Кадр видео со страницы губернатора

В понедельник, 30 января губернатор Вологодской области созвонился с Владимиром Путиным. Олег Кувшинников разместил запись видеоразговора.

"Вновь состоялся диалог с Владимиром Владимировичем, который вдохновил на эффективную долгосрочную работу. Доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, наших планах по строительству инженерной, дорожной, социальной инфраструктуры, развитию муниципалитетов. Основательно готовимся к 880-летию областной столицы, начали с транспортной перезагрузки города — увели большегрузы за город, сейчас серьезно занимаемся строительством малого транспортного кольца. Реставрацию нашей жемчужины Русского Севера — Вологодского кремля — завершим к юбилею города. Пригласил Владимира Владимировича на день рождения Вологды", - пояснил глава региона.

Олег Кувшинников заявил, что лучшим подарком 880-летнему юбилею города Вологды станет реставрация ансамбля Вологодского кремля. Один из древнейших памятников истории региона нуждается в серьезной реставрации и техническом переоснащении. Проект уже разработан и получил положительное заключение госэкспертизы.

"За 5 лет планируем постепенно отремонтировать все 19 объектов ансамбля. Преобразятся Софийский собор, колокольня, корпуса. Реализация проекта позволит сохранить здания ансамбля от разрушения, будут укреплены стены и башни. Также в порядок приведем неиспользуемые корпуса кремля – там начнется новая жизнь. Это позволит создать больше пространства для экспозиций и открыть хранилища музея для посетителей", - рассказал Олег Кувшинников.