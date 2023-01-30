Ночью в Вологде столкнулись машины: пострадали пять человек

Фото: Областной УГИБДД

В Вологде на улице Добролюбова в минувшую пятницу, 28 января, произошло серьезное ДТП. В пять утра на нерегулируемом перекрестке столкнулись ВАЗ-2114 и «Фольксваген-Джетта». Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

19-летний водитель отечественной легковушки вылетел на перекресток со второстепенной дороги и не уступил путь иномарке, ехавшей по главной. Произошло столкновение, вологжане получили травмы.

Виновник ДТП получил ушибы, его пассажиры - две 19-летние девушки - госпитализированы. Травмы разной степени тяжести получили 26-летний водитель «Фольксвагена» и его пассажир 1982 года рождения, который находился на переднем сиденье.