В Устюжне любительница фирменных вещей подменила их на фальсификат

В Вологодской области женщина решила приодеться: она подменила товары в пункте выдачи заказов интернет-магазина.

Дело дошло до суда. Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, инцидент произошел в Устюжне. В сентябре и октябре 2022 года местная жительница заказала фирменную одежду по интернету. Ей понравились модели фирмы «Lacoste», «Massimo Dutti», «HUGO», всего на сумму более 49 000 рублей. После примерки вещей в пункте выдачи она с огорчением призналась, что они ей не подошли и вернула вещи. Однако выяснилось, что брендовая одежда была подменена на фальсификат - более дешевую и похожую по цвету и фасону.

Уголовное дело было расследовано по статье "мошенничество". Устюжанка не стала дожидаться приговора: она возместила причиненный ущерб, дело было прекращено за примирением сторон.