В Череповце намерены убрать все незаконные металлические гаражи

Карта выявленных металлических гаражей в Череповце. ВКонтакте, Вадим Германов.

Итоги борьбы с незаконными гаражами озвучил мэр Череповца Вадим Германов. За 2022 с улиц Череповца убрано 53 металлических гаража: 42 из них владельцы вывезли добровольно, еще 11 вывезены на штрафстоянку. "Продолжаем наводить в городе порядок", - сообщает мэр. Управы каждого округа включились в работу и обнаружили 102 незаконно установленных сооружения. Большая часть - это склад ненужных вещей, автомобили в металлические гараж не ставят.

По словам мэра, управление по развитию городских территорий зафиксировало 23 сооружения, хозяев которых не могут установить. Они не реагируют на объявления, не приходят в свой гараж и, по всей видимости, не знают, что его необходимо убрать. Для таких строений действует процедура: признание гаража бесхозяйным.

Это не очень быстрая процедура, но дает возможность убрать с территории города все, без исключения, металлические сараи.

Напомним, в Череповце выделен специальный участок для размещения металлических гаражей. Там можно поставить свое имущество на законных основаниях. Плата за аренду земли в год - девять рублей за квадратный метр. Обращаться нужно в комитет по управлению имуществом.