Повысилась стоимость билетов на некоторые маршруты с автовокзала Вологды

Вологодский автовокзал увеличил стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах. Речь идет о повышении с 1 февраля. На портале Город Во появилась информация: "С 1 февраля 2023 года Вологодский автовокзал повышает стоимость проезда по маршрутам:

Вологда – Вотча

Вологда – Васильевское

Вологда – Грибково

Вологда – Княгинино

Вологда – Надеево

Вологда – Фетинино – Кубенское

«Информация о стоимости проезда всегда доступна на официальном сайте avtovokzal35.ru в разделе «Купить билет, посмотреть расписание» или по телефонам (8172) 75-04-52 и 75-51-87», — уточнили на автовокзале.

В Вологодской области повысились тарифы на электрички

Люди будут платить больше

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