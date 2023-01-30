ХК "Северсталь" разбил московский ЦСКА 4:1

Хоккеисты череповецкой «Северстали» в гостях обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина - московский ЦСКА. Первый период прошёл без голов, а во втором команды обменялись заброшенными шайбами. В начале третьего отрезка игры защитник «жёлто-чёрных» Макар Хабаров поразил ближнюю «девятку» ворот Адама Рейдеборна. Спасая положение москвичи начали менять вратаря на шестого полевого игрока, за что поплатились: Никита Рожков дважды забросил шайбу в пустые ворота.

Итак, счёт. 4:1 в пользу «Северстали».

Следующий матч «Северсталь» проведёт сегодня в ЧЕреповце - с магнитогорским «Металлургом».