В Вологодской области повысились тарифы на электрички

В Вологодской области изменились тарифы на проезд в электричках. Пассажиры будут платить больше. Часть стоимости перевозки будет оплачивать областной бюджет.

С 1 января 2023 года стоимость проезда в пригородных поездах рассчитывается по новой тарифной системе. Рост тарифа к 2022 году составил 5,8%, сообщает начальник регионального Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Евгения Мазанова.

Стоимость билета на пригородный поезд будет рассчитываться по тарифу 3 рубля 47 копеек за один пассажиро-километр. Этот тариф будет действовать весь 2023 год.

Так, стоимость билета Вологда – Череповец составит 430 рублей, Вологда – Вожега - 517 рублей.

При этом экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении составил 8,79 рубля за один пассажиро-километр. "Потери в доходах перевозчика, возникшие в результате установления тарифа, оплачиваемого пассажирами, возмещаются в полном объеме за счет средств бюджета Вологодской области", – сообщает Евгения Мазанова.