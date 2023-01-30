В Череповце появятся автобусы, работающие на электричестве

В Череповец вскоре появится тестовый электробус. Об этом сообщил директор автоколонны № 1456 Дмитрий Микишанов. Автоколонна отправила заявку на участие в федеральной программе развития электротранспорта уже в этом году.

Стоимость экологичного транспорта кусается: стоимость электробуса в 2,5 раза выше, чем обычного автобуса. Скйчас транспортная единица стоит 58 миллионов рублей, еще 12 миллионов — зарядное устройство. В планах получить 20 электробусов.

"Уже есть схема, где можно поставить зарядные станции, как электробусы будут двигаться. С каждым годом производство электробусов становится дешевле, а на одном заряде они работают дольше", - уверен Дмитрий Микишанов.