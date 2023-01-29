В Вологде появился контейнер для сбора одежды и ткани

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В Вологде установили первый контейнер благотворительного проекта «Спасибо!». Вологжане могут оставить ненужную одежду и изделия из натуральных тканей в специальном боксе на Окружном шоссе, 35. У входа в гипермаркет Лента сдать вещи можно в любое время суток. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Приветствуется женская, мужская и детская одежда, игрушки (кроме мягких), колготки и носки с этикетками (без следов использования), сумки, обувь и книги. Не принимаются утратившая актуальность верхняя одежда, нижнее белье, устаревшая техника (видеокассеты, аудиокассеты, ламповые мониторы, системные блоки и цифровые диски).

После сортировки вещи попадают в благотворительные магазины «Спасибо!» или их раздают нуждающимся. Изделия в непригодном состоянии отправляют на переработку.

«Опуская вещи в контейнер, старайтесь положить пакеты так, чтобы одежда не рассыпалась при выемке. Если вы знаете, что сдаёте непригодные для носки вещи, то подпишите, пожалуйста, пакет. Это облегчит труд сортировщиков», – сообщили организаторы.

Каждый месяц сотрудники отправляют на переработку до 15 тонн ветоши. Получившееся волокно используют для производства обтирочных материалов, создания полотенец, рабочих перчаток и даже в качестве набивки для боксёрских груш.