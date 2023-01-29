6 тысяч школьников Вологодчины смогут бесплатно поехать в тур по региону

В Вологодской области учащиеся 5-9 классов могут отправиться в тур по региону в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году социальный сертификат смогут получить 6 000 детей.

Путешествие будет продолжительностью не менее 24 часов, с проживанием в коллективном месте размещения от трех «звезд» и посещением не менее 4 экскурсий и/или мастер-классов, а также других культурно-познавательных мероприятий. Один школьник имеет право только на один социальный сертификат.

Подробности рассказала замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина:

«В 2022 году более 3 000 учащихся 5-9 классов образовательных организаций региона совершили бесплатные туристические поездки и посетили достопримечательности родного края. В 2023 году такая возможность появится у 6 000 школьников».