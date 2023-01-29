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НовостиПроисшествия29 января 2023 14:34

В Соколе местный житель зарезал гостя в комнате общежития

Уголовное дело передали в суд
Евдокия САХАРОВА

В Соколе завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Кровавая разборка произошла 13 ноября ночью в комнате общежития на улице Кирова. Следователи считают, что 46-летний хозяин жилища напал на своего гостя. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил оппонента ножом.

На данный момент дело расследовано, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.