В Соколе местный житель зарезал гостя в комнате общежития

В Соколе завершили расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Кровавая разборка произошла 13 ноября ночью в комнате общежития на улице Кирова. Следователи считают, что 46-летний хозяин жилища напал на своего гостя. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил оппонента ножом.

На данный момент дело расследовано, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.