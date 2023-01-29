На Украине погиб сын бывшего командира Вологодского ОМОН

Фото: из Telegram-канала мэра Вологды Сергея Воропанова

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб вологжанин Андрей Голубев. Он сын бывшего командира ОМОНа, бывшего депутата Заксобрания Сергея Голубева. Подробности сообщил мэр Вологды.

Андрей пошел в зону СВО добровольцем. 20 лет он отработал в ФСБ, был замкомандира спецназа. В 38 лет вышел на пенсию, завел двоих детей. В 39 - погиб.

"Когда ты из семьи военных, патриотизм и любовь к Родине у тебя в крови. Именно благодаря Андрею в 347 полку была отпасована рота разведчиков, которая выполняла на передовой серьёзные задачи каждый день. Каждый день ребята рисковали своей жизнью ради нас. В Сватовском районе при артобстреле погиб он и несколько его сослуживцев. Всегда горько сообщать о таких новостях, тем более, когда это младший сын твоего коллеги. Отец лейтенанта с позывным Нерв - мой старший референт Сергей Александрович Голубев. Он посвятил всю свою жизнь защите интересов Родины, был первый командиром Вологодского ОМОНа, а сейчас занимается с детьми в Юнармии", - написал Сергей Воропанов в соцсети.

В минувшую субботу, 28 января, вместе со своей разведывательной группой Андрей попал под артиллерийский огонь. Машина, на которой ехало семь человек, перевернулась от взрыва. Шестеро погибли.