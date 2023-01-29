Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 января 2023 14:08

В Вологде пытаются установить личность погибшей в ДТП женщины

Дама переходила дорогу на красный свет и поплатилась жизнью
Евдокия САХАРОВА

Фото: Областной УГИБДД

В областной столице полицейские пытаются установить личность женщины, которую насмерть сбили в микрорайоне Зелёный город вечером 27 января.

Смертельное ДТП произошло у дома № 1 в 17:20. Очевидцы рассказали, что вологжанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ее сбил «Лексус», которым управлял 72-летний мужчина. Пострадавшая скончалась на месте.

«Приметы: женщина 60-70 лет, была одета в куртку и юбку темного цвета, телесные утеплённые колготки. При себе имела карту „Забота“ на имя Смирновой Галины Павловны», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

Опознавших погибшую просят позвонить по телефону ЕДДС «112» или в дежурную часть отдела полиции № 2 по телефону 76-52-14.